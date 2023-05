Lola Latorre reveló que padece SIBO: ¿de qué extraño síndrome se trata?

En ese sentido, la hija de Yanina y Diego, que es estudiante de derecho, comunicó durante su reciente y último viaje a Miami que venía sintiendo muchos dolores estomacales: “No sé qué le pasa a mi pancita, me vengo sintiendo súper mal, ahora con Feli (por su novio) vamos a cenar y no sé qué comer, todo me cae mal ”. Y además explicó: “estuve un poco desaparecida estos días porque estuvimos paseando, tuve que estudiar y la verdad que no me sentía nada bien”.

Tras su regreso a Buenos Aires, Lola Latorre continuó sintiéndose mal y decidió tomar una decisión al respecto ya que, en primera instancia quiere dejar de sentirse así, y además porque está con muchos finales para rendir en la facultad y debe enfocarse en sus metas ya que le queda solo el último año de cursada.

Entre el miércoles y jueves, Lola le contó a sus fanáticos que se fue a hacer un test para evaluar si tenía SIBO, mientras volvía en su auto, la influencer contó: “Acabo de salir y me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, se me hincha un montón, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal. No sé que tengo o qué me cae así, pero literalmente todo me hace mal. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano”.

Además, Lola contó cuáles fueron sus síntomas: “Me venía sintiendo súper mal así que dije bueno voy a hacerme este estudio. Tuve que hacer 12 horas de ayuno y literalmente no podía ni comer ni tomar nada. Después te dan un líquido para tomar que es demasiado feo, te dan ganas de vomitar. Es horrible. Y te dan para hacerse un buche como si estuvieses en el dentista. Una vez que hacés eso empezás a soplar por tres horas, obvio no de manera consecutiva sino que podés parar, en un tubo que tiene una maquinita, no sin parar, obviamente. Entrás y a la media hora tenés que volver a soplar. Esperás y volvés. Así por tres horas con esos intervalos”, relató.

“Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol. Nada de nada. El previo es fiaca porque con la dieta no podés comer nada. Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Aunque obviamente estoy contenta porque no hay nada mejor que conocerte, y con este estudio definitivamente sabré que tengo”.

Al día siguiente le llegó el resultado, en ese sentido, la modelo explicó: “El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer”, contó Lola satisfecha por haber identificado qué era lo que le estaba haciendo mal.

“Mañana tengo una consulta con mi médico que me dirá qué hacer y además voy a ver a una nutricionista, que todavía no saqué turno con ninguna, pero para efectivamente poder hacer una dieta específica, eliminar los alimentos que tenga que eliminar y que me deje de pasar esto”, concluyó Latorre con ilusión.

Qué es el SIBO

La Nutricionista Estela Mazzei (MP: 6371) le explicó a Teleshow qué es el SIBO y cómo se genera en el cuerpo humano. “Todas las personas tenemos microorganismos en todo el tubo digestivo. Pero hay mayor cantidad en el colon, distintos tipos. En el intestino delgado no tiene que haber tanta cantidad, entonces este SIBO (Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) se genera porque empieza a haber mayor cantidad de bacterias en un lugar donde no tienen que estar”, aseguró la profesional.

“No es una enfermedad, es una entidad. Y esta situación puede ser causada por un montón de razones. Por ejemplo, una mala alimentación, un mal estilo de vida u otros factores. Para el tratamiento hay que recetar antibióticos, se da uno específico durante dos semanas y además se acompaña con una dieta especial que es una dieta baja en alimentos que pueden ser fermentables. Cabe destacar que la alimentación tiene que ser bien específica en base a la persona”, concluyó la especialista.

FUENTE: Infobae