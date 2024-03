Julieta Poggio reveló que padece un grave problema de salud: "Algo muy feo...".

La ex “Gran Hermano” relató el traumático episodio: “ Duró poquito, pero me dio mucho miedo. Yo no sabía lo que era, pero mi mejor amiga me cuenta que le pasa todo el tiempo . Es muy feo. Yo no lo podía entender. Fue horrible ”.

image.png Julieta Poggio

Julieta Poggio contó, en detalle, lo que sintió: “Estaba durmiendo la siesta con mi hermana Loli. Estaba despierta, pero dormida, quería moverme, que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayudara a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad. Duró poco, pero fue muy real y muy raro. Me moví con todas mis fuerzas para un costado y ahí me pude levantar, fue algo muy feo, posta, no se puede explicar si no lo viviste. ¡Pobre la gente que padece esto! La verdad que no lo entiendo, pero tiene que tener una explicación. No podés hablar ni abrir los ojos, pero estás despierto. ¡Rarísimo!”.

Embed - Julieta Poggio. Sufrió Parálisis del sueño #julietapoggio #paralisisdelsueño

Los estudios médicos explican que, en muchos casos, la parálisis del sueño se genera por el estrés, y, horas antes de este episodio, la joven había tenido un cruce muy fuerte con Agostina, la participante que renunció a “Gran Hermano” tras pelearse con su compañera Furia.

Todo comenzó cuando la ex policía declaró: “Al ver que entraron siete participantes, la verdad, no lo hubiese podido aguantar”. En ese punto, Julieta le salió al cruce: “Para mí sí, es clave. Te cambia todo el juego”.

Agostina la frenó en seco: “No, yo ya la estaba pasando muy mal”.

Julieta la chicaneó: “Por eso, te fuiste...”.

Agostina no se quedó callada: “Vos sabés lo que es pelear y que te pichen todo el tiempo”.

Julieta le contestó: “Sí, lo sé. Y sé que ahí adentro es muy fuerte y se potencia mucho”.

Agostina justificó su actitud: “Pero yo no me sentía bien”.

Julieta remarcó: “Pero es una lástima que te hayas ido justo en este momento”.

Agostina dio por cerrado el tema con un cortante: “Y, sí…”.