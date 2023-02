Julieta de "Gran Hermano" se despertó rodeada de caca y mirá cómo reaccionó

Ayer, viernes 17 de febrero, la producción del programa televisivo preparó una "noche de película" en lugar de la tradicional fiesta que corresponde al día de la semana. Por ese motivo, colocaron colchones en el living y les pusieron a disposición almohadones, acolchados, pijamas personalizados y hasta pochoclos: todos los elementos necesarios para disfrutar del particular evento.

Después de ver la película que les eligieron, los participantes se quedaron dormidos y no supervisaron a los perritos, por lo que tanto Mora como Caramelo se desplazaron por encima de las camas e hicieron sus necesidades donde quisieron. Aunque Julieta se despertó y se percató del contexto, lo ignoró por completo.

Julieta se despertó, no pudo volver a dormirse y se sentó en la cama. Entonces, notó que había caca de los perritos en uno de los colchones en los que estaba acostada. Luego de mirarla por unos segundos, se olió la mano y optó por levantarse de la cama. En lugar de limpiarla, se dirigió hacia el pasillo de la casa y huyó.

Esta no es la primera vez que protagoniza una secuencia así, puesto que hace pocos días evitó juntar la caca que uno de los perritos hizo cerca de la cocina. "No, chau. Yo me hago la bolu**. Ni la de mis perros junto", expresó delante de Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente. Él, por su parte, le insistió para que la agarre porque ella "estaba a cargo" en ese momento.

Al final, y ante el pedido que le hicieron, la levantó casi "obligada" con una servilleta. Además, en otra ocasión reciente, se la vio "tirar" a Mora al suelo: quiso dejarla en el piso, pero no recordó que es muy chiquita y todavía no tiene su movilidad del todo desarrollada, por lo que la perrita cayó de costado.

Cuando se trata de las nuevas mascotas de Gran Hermano, Julieta está en la mira. Esto se debe a que antes habló muy mal de una de sus perras. Aseguró que no la quiere y también que "es fea y rara", algo que impactó al resto de los jugadores. Enseguida la trataron de "mala" y le preguntaron por qué hablaba así de su compañera de vida.