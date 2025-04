Gran Hermano: quiénes son los 12 familiares que entraron a revolucionar la casa

Alberto “El Pestañas”, el novio de Luz

El primero en ingresar, fue Alberto Murcia Pérez, conocido como “El Pestañas” o “El Gallego”. Llegó con el objetivo de apoyar emocionalmente a su novia, Luz Tito. En su presentación, destacó su deseo de transmitirle tranquilidad a la jugadora, asegurándole que todo marcha bien tanto dentro como fuera del reality para que ella pueda concentrarse y llegar a la final. “Quiero demostrarle que todo sigue bien tanto afuera como adentro”, afirmó.

Pestañas, que se dedica al marketing digital y proviene de San Pedro, Murcia, comparte una conexión especial con la jujeña Luz al describirla como “un ser de luz”. No es la primera vez que aparece en el programa, ya que anteriormente había sorprendido en el segmento de “Congelados” a su pareja.

Además de la relación positiva que promete con Luz, Pestañas anticipó dos interacciones cruciales que mantendrán al público pendiente: su encuentro con Santiago “Tato” Algorta, aliado de Luz y quien manifestó interés en ella, y Chiara Mancuso, que hasta hace poco era amiga de Luz pero cuyas relaciones cambiaron por las dinámicas del juego.

Al momento del reencuentro, la jujeña salió corriendo por la puerta del SUM y se abalanzó sobre su novio. Rápidamente se besaron y se abrazaron con una energía única. Mientras, sus compañeros de reality se emocionaron al ver el primer ingreso y esperaron con ansias su momento.

Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara

Giovanni Mancuso, es el hermano de Chiara y fue el segundo en ingresar. Recientemente terminó sus estudios secundarios y le gusta jugar al fútbol, siguiendo la tradición familiar. El joven sorprendió a su hermana, conocida en la casa como “La Cobra”.

En su presentación, indicó que es consciente de la personalidad cambiante de su hermana, pero se considera capaz de equilibrar su estado anímico. “Sé que soy su motivación”, comentó antes de entrar. Cumplió 18 años la semana pasada y explicó: “Sé cómo calmarla porque sé que soy su debilidad. Cuando ella me vea no lo va a poder creer, va a ser una locura porque no espera que entre yo”.

Tras su reencuentro, la participante se mostró sumamente emocionada y no dejó de abrazar a su hermano y de remarcar “lo grande que está”. Además, mencionó los nuevos tatuajes que él se hizo y que ella no había llegado a conocer fuera de la casa y le recordó cuánto lo aprecia. Mientras lloraba, Chiara se lamentó y se disculpó diciendo: “Perdón... por todas las cosas que hice acá”.

Lucas Paletta, el marido de Sandra

Lucas Paletta entró a la casa de Gran Hermano para acompañar y fortalecer a su esposa, Sandra Priore. Su llegada al reality ocurre mientras se desarrollan rumores en el exterior sobre un presunto engaño por su parte.

Comparte la afición por la pesca con Sandra, describiendo esta actividad como una conexión que mantuvieron a lo largo de los años. “Creo que la pesca es algo que te conecta con todo”, declaró, destacando su similitud con Sandra tanto dentro como fuera del juego, describiéndola como “divertida”, “enojada”, “mamá” y “peleadora”.

Su intención al unirse a la competencia es clara: “Quiero darle el aire que necesita para llegar a la final”, mencionó. Además, al igual que su esposa, es fumador.

Sandra y su marido se hundieron en un eterno y amoroso abrazo en el instante en el que se reencontraron. La distancia, los gritos, los rumores y la exposición hicieron que este ingreso sea uno de los más esperados y, para ellos, el más necesitado después de tanto tiempo.

“Hola mi amor. Hola mi amor”, saludó él, mientras sonaba “Por amarte así”, de Cristian Castro. Ante esto, la encargada de la cocina de la casa, le dijo: “Nunca pensé que ibas a estar acá. Te amo”.

Augusto Camaño García, el mejor amigo de Tato

Augusto Camaño García se incorpora a la casa de Gran Hermano procedente de Punta del Este, Uruguay, para unirse a su gran amigo, Santiago “Tato” Algorta. Augusto y Tato se conocieron dentro del “mundo fitness”, y desde entonces, su amistad evolucionó hasta el punto de considerarse mejores amigos.

Se describe como una persona que aprecia la buena vestimenta y que prefiere “oler rico”. Además, cuenta con un grado en Educación Física, y hasta ahora, gestionó las redes sociales de Santiago desde el inicio de su participación en el reality.

Reveló que ve a Tato como un jugador seguro de sí mismo, estratega y pensante, y espera ayudar a explotar esas cualidades para avanzar en el juego. “Lo veo finalista”, afirmó Augusto, quien lidera el “Tridente” en la casa.

Con el sonido de “El Día del Amigo”, la canción interpretada por el dúo Ca7riel & Paco Amoroso, ambientando el reencuentro, Tato visualizó a su confidente cruzando la puerta y corrió directo hacia él para darle la bienvenida.

Pablo Atkinson, amigo de Selva

El amigo de Selva Pérez, Pablo Atkinson, es un actor y comediante argentino radicado en Montevideo, Uruguay. Ingresó a la casa de Gran Hermano para estar junto a su colega, que es una de las participantes del reality.

Pablo sobresale por su habilidad en el drag y el transformismo, lo que lo distingue al presentarse montada, con un estilo único y llamativo. “El show va a ser total”, prometió antes de ingresar, asegurando que su particular estilo y conexión con la oriental introducirán un dinamismo renovado. Explicó que “se prende en todo” y reveló que planea utilizar su talento para el espectáculo para estimularla en su desempeño.

Al momento del encuentro, tanto Pablo como Selva sacaron a la luz su lado más enérgico. Cuando se abrazaron, saltaron felices, a los gritos y le demostraron a la audiencia por qué encajan tan bien. “Con Selva tenemos la misma química. Ella funciona con mucho estímulo así que yo sé por dónde ir”, había anticipado él.

Mientras saltaban, Selva empezó a gritar “¡que viva la diversidad!”, y “¡Gran Hermano!”. “Te extrañé mucho, llegó el show”, le dijo él, cuando volvieron a deshacerse en un abrazo lleno de emoción y cariño genuino.

Cecilia Bragado, oriunda de Mar del Plata, se unió a la casa de Gran Hermano para acompañar a su hija Lourdes Ciccarone, más conocida en el reality como Lulú. A diferencia de la imagen que Lourdes mostró desde su ingreso en diciembre de 2024, ella se mostró más moderada y reflexiva.

En su presentación, describió a Lulú como una joven que tuvo una infancia caracterizada por ser hija única hasta los 8 años, lo cual influyó en que todos los mimos se centraran en ella. A pesar de esto, la madre destacó que su hija es dulce y compañera en su trato. Además, planea ofrecer una presencia solidaria y comprensiva: “Vengo a aportar amor, acompañar, escuchar y conversar”, mencionó.

La madre observa a Lourdes “bien plantada aunque disociada en ciertos temas”, y tiene la intención de guiarla hacia un enfoque más equilibrado para alcanzar la final del juego.

Aunque ya había ingresado al momento del “Congelados” y, en varias ocasiones, la marplatense expresó su deseo de que sea su novio quien entre a la casa, Cecilia fue quien tomó el lugar y volvió a pisar el reality.

Un enorme abrazo y palabras de aliento, demostrando que afuera todo está bien, fueron suficientes para que Lourdes se tranquilice y muestre su lado más vulnerable.

Guillermo de Sá Gianatassio, hermano de Gabriela

Guilherme de Sá Gianatassio, ahora llamado Guillermo, llegó directamente desde Brasil para ingresar al reality y reencontrarse con su hermana, Gabriela. Esta es la primera vez que el joven pisa suelo argentino, lo que añadió un toque especial a su participación.

Con una habilidad limitada en español, debe superar la barrera del idioma para interactuar de manera efectiva dentro de la casa. No ve a Gabriela desde hace un año y medio debido a la residencia de ella en el país, y manifiestó una gran emoción por volver a verla y acompañarla en esta etapa del juego.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a Gabi”, comentó. Su objetivo es ayudar a fomentar las fortalezas y amistades de su hermana para asegurar su éxito en el reality y llevarla a la final.

Mientras sonaba el clásico brasileño “Magalenha”, interpretado por Sérgio Mendes, todas las miradas se voltearon a ver a Gabriela, que ya estaba completamente estremecida antes de conocer de quién se trataba el ingreso. Lo único que estaba claro gracias al ritmo elegido por la producción, era que iba a ser uno de sus seres queridos.

Cuando Guillermo apareció en el reality show, la modelo comenzó a correr en su dirección. Ella nunca esperaba ese encuentro y, pese a que la alegría brasileña continuaba gracias a la música, todo fue llanto y emoción. En un portugués confuso tanto por el sonido de los sollozos, como por el micrófono tapado por el abrazo, una de las únicas frases que se logró comprender fue un “te amo”, que logró resumir todo a la perfección.

Gisela Fenocchio, prima de Katia

Gisela Fenocchio llegó a la casa más famosa desde Lomas del Mirador, Buenos Aires, para brindar apoyo a su prima, Katia Fenocchio, más conocida en el reality como “la Tana”. Además de este apodo, Gisela reveló que Katia también es llamada “Pichu”.

Al presentarse, describió a Katia como “medio colgada” pero destacó su buena disposición y autenticidad. Su intención es “alinearle los chakras” para fortalecer su participación en el juego. Además, subrayó la necesidad de Katia por ganar la competencia, ya que esto le permitiría comprar una casa para mejorar la vida de su hija.

Compartiendo un hábito común con Katia, ambas son fumadoras, lo que podría influir en las dinámicas de convivencia dentro de la casa con la llegada de más miembros de la familia.

“Motomami”, de Rosalía, comenzó a sonar. Al instante, La Tana reconoció la melodía y dedujo que alguien relacionado a ella entraría, debido a su pasión por las motos. Fue en ese momento cuando, a través de la pantalla, logró visualizar la silueta de su familiar, gritando: “¡Mi primaaa!“, al mismo tiempo que corrió a saludarla.

“Estoy acá, como siempre estuve. Siempre estoy acá”, le dijo Gisela. “Ay, no lo puedo creer. Es un flash”, le contestó Katia, para luego elogiarla: “Estás rediosa”, señaló. “Nos vamos a divertir”, anticiparon las primas.

Melina Blanco, la mamá de Lucía

Melina Blanco, madre de Lucía Patrone, la jugadora más joven de esta edición, se integró al reality de Gran Hermano con el objetivo de formar una dupla poderosa con su hija. Con tres hijos, comparte con Luchi su amor por el baile y el canto, aunque a diferencia de ella, se describe como una persona más vergonzosa y se dedica al hogar como ama de casa.

“Entro a la casa de Gran Hermano para potenciar a Luchi y que saque la guerrera que tiene adentro”, declaró previo a su ingreso, mostrando su compromiso por motivar a su hija y transformar juntas la dinámica del programa.

La participante salió de SUM corriendo y gritando: “¡Mamá!”, apenas la vio arribar a la casa más famosa. Un abrazo lleno de emoción entre ambas denotó el amor que se tienen. Melina le dijo: “Qué linda que sos”. Sin embargo, su hija no se lo guardó y le dijo las palabras que intentó hacerle saber a través de la cámara durante las últimas semanas: “Te extrañé”. Su madre, mientras siguió abrazándola, le dijo: “Tranquila, acá estoy. Te amo, hermosa”.

María “Titi” Ruíz, la hermana de Eugenia

María Ruíz, conocida como “Titi”, regresa a la casa de Gran Hermano con una firme misión: apoyar a su hermana Eugenia, tras el episodio anterior del segmento “Congelados”, donde la doctora fue sancionada por una infracción al reírse.

Titi busca traer consigo no solo alegría, sino también un refuerzo a la estrategia de Eugenia para permitirle cumplir sus sueños dentro del reality. La visitadora médica enfatizó su compromiso con su hermana al declarar que “la banca a morir”, y está dispuesta a utilizar un enfoque camorrero si la situación lo demanda, mostrándose preparada para “picantearla” si es necesario.

El encuentro entre ambas, pese a haber tenido lugar pocas semanas atrás por primera vez, en esta ocasión fue aún más emotivo. Eugenia finalmente pudo decirle las cosas que sentía hacia ella frente a frente, haciendo hincapié en la conexión que encuentra con su par. Entre risas y lágrimas, las santiagueñas volvieron a demostrar su amor dentro de la casa más famosa.

Ariel Alejandro Albornoz, el amigo de Ulises

Ariel Alejandro Albornoz arribó en representación de su amigo de toda la vida, Ulises Apóstolo, como parte de la entrada de familiares y seres queridos a la competencia. Proveniente de Despeñaderos, Córdoba, ambos compartieron su educación desde el jardín hasta la secundaria, estableciendo un vínculo de amistad inquebrantable.

Ariel destaca a Ulises como “un amigo muy fiel”. Además, considera que el politólogo tiene el potencial de alcanzar tranquilamente la final, gracias a su carácter y las polémicas que logró sortear. El cordobés, aseguró, trae consigo el propósito de infundir alegría en la casa, anticipando la sorpresa positiva que significará su llegada para su amigo.

Mientras sonaba el clásico hit de La Mona Jiménez "Despierta Corazón" y Ulises cantaba dentro del SUM, por la puerta del patio entró Ariel. Para aprovechar los pocos segundos de reencuentro que el Big dio, corrió a máxima velocidad para abrazarlo después de meses.

Con suma sorpresa, le preguntó a Ariel: “¿Qué haces acá?“. Alegre y totalmente desconcertado, el cordobés disfrutó mucho la entrada de su amigo de toda la vida.

María Cecilia De Vigili, la hermana de Juan Pablo

María Cecilia De Vigili, conocida como “Diva” debido a que comparte el apodo “Devi” con su hermano Juan Pablo, se integra al reality para aportar una perspectiva familiar única. Proveniente de Corrientes, se enfoca en la recuperación personal y emocional que su hermano vivió durante su tiempo en el programa.

Está feliz porque Devi logró una vuelta a su estado original de “frescura, espontaneidad, humor y alegría”, características que eran cotidianas en él antes de afrontar una dura experiencia de vida tras una estafa financiera, que lo llevó a un crítico punto personal. Diva puso un especial énfasis en su bienestar personal, destacando que para ella, él “ya ganó” al reencontrarse así mismo.

Pese a que Juan Pablo corrió a abrazar a Diva, toda la atención se centró en el reencuentro entre el correntino y sus perros, Jaime y Bartolo, una sorpresa extra que le preparó el programa. Ambos son bulldogs franceses y saludaron a su dueño con lamidas de amor. Esto hizo que no solo se emocionen los hermanos, sino que toda la casa se quiebre al notar cuánto se extrañaron. “¡No lo puedo creer!“, expresó Devi en varias ocasiones, totalmente conmovido y lleno de lágrimas.

Santiago del Moro regresó a la casa una vez que todos los familiares estuviesen dentro y anunció que a partir de ahora tenían de acompañantes a sus seres queridos. Aunque no reveló cuánto tiempo permanecerán dentro de la casa, sí anticipó que serán varios días de compañía y que, quien logre ser el último en abandonar el recinto, recibirá un premio.