Gran Hermano: Marcos no aguantó más y encaró a Julieta por su mal olor

La joven evita bañarse, y eso generó continuas quejas de sus compañeros de “Gran Hermano” que, primero, le sugirieron que se diera una ducha y luego, al ver que no reaccionaba, la obligaron a asearse.

Todo comenzó cuando Nacho se acercó a Julieta y le pidió que se diera un baño. Julieta le respondió diciendo: “Me cuesta activar porque tengo sueño”.

El hombre insistió con un “Ya, ya, ya, vamos”. La modelo intentó postergar el baño con la excusa de que necesitaba dormir: “Pará, un ratito más”.

Nacho perdió la paciencia y le explicó la situación: “No, porque vamos todos a dormir”. Camila entonces se sumó a la discusión y le dijo a la modelo: “Una miniducha, Juli”.

Tras tanta insistencia, finalmente la joven aceptó bañarse.

En las redes sociales el video del increíble momento se volvió viral y un cibernauta recordó que la modelo ya había tenido un cruce, a la mañana, por el mismo tema, con Romina: “Tal vez le sintió el olor a pocha, hoy a la mañana Romina se lo dijo así textual. Todo bien con el revoque, pero creo que no conoce la higiene”.

https://twitter.com/Melvy_av/status/1633698827520622592 Talvez le sintio el olor a pocha, hoy a la mañana Romina le dijo "uyy tenes olor a pocha anda a bañarte" asi textual.

Todo bien con el revoque pero creo que julieta no conoce la higiene... — †Mel_Ark† (@Melvy_av) March 9, 2023

El picante mensaje de Coti que incomodó a Julieta y Romina

La ex participante grabó un video para sus compañeros y aprovechó para pegarle fuerte a la modelo y la referente política.

La mujer arrancó suave: “Primero que nada les deseo mucha suerte, segundo Francia y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir juntos, sos el único que entendió que esto era un juego. A Marquitos le tengo mucho cariño y le deseo mucha suerte también, sos un grande, te apoyo siempre. Cami, sos auténtica, una genia, seguí así, sos lo más”.

Y, en ese punto, se lanzó contra Romina y Julieta: “Y bueno, para Romi y 'la princesa' quiero decirles que se ve que les dolió mucho enterarse que era un juego que no me pueden soltar dentro de la casa. Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen”.