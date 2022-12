Gran Hermano: la traición de Julieta a uno de sus compañeros más cercanos

"Para mí también se va, yo pienso igual que vos" expresó segura. Por ese motivo, muchas personas consideran que "se está cambiando de bando" y ya no la apoyan tanto como antes. Cabe destacar que se encuentran en placa Agustín Guardis, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Nacho y Julieta. Maximiliano "Maxi" Giudici fue salvado por Thiago Agustín Medina, el líder de la semana.

https://twitter.com/Cynquerer/status/1601445363361030144 Que mina que se está cambiando de bando y esta a nada de quedar tipo monito... Ojala marcos no le de más bola... Los nuevos monitos #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/JRBob5i0hY — Cyn (@Cynquerer) December 10, 2022

La modelo estaba acostada en una de las camas de la habitación y Nacho se encontraba sentado en la de al lado. "Para mí también se va él, Nacho. Marcos. Yo pienso igual que vos. Nosotros lo queremos porque estamos acá con él, que se yo, y nos cae bien porque es re bueno", afirmó ella.

Y continuó: "Pero si vos estás viendo la tele, ¿qué ves de él? O sea, no ves nada. Para ser voto negativo algo feo tenés que haber hecho". "No suma nada", le contestó el participante. A lo que ella le preguntó: "¿Pero votás por no hacer nada o votás a alguien que hizo cosas malas?".

"También pensás en quién querés que se quede, capaz es voto descarte. Dicen 'quiero que se quede Nacho por esto', 'quiero que se quede Romina por esto', 'quiero que se quede Agustín por esto'. 'Estoy entre Julieta y Marcos, ah pero Marcos no hace nada, bueno que se vaya él'. ¿Entendés?", indicó el joven.

En ese momento, Julieta se preguntó si es probable que Marcos y ella sean las personas más votadas de la placa. Nacho, por su parte, sostuvo: "Ojo, o se va él o lo sacan primero, no va a haber un punto medio para mí". Ella le dio la razón. Romina escuchó toda la conversación, ya que también estaba acostada en una de las camas. Aun así, no opinó nada al respecto.