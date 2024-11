El picante cruce en redes entre una actriz sanjuanina y Juli Poggio

"Aplausos para las chicas hot, bien sexys adentro del templo. Gracias por cagarse en todo, aguante ustedes y Pandora y nada más ch. Represent, represent", escribió la sanjuanina en referencia alas fotos que se tomó Juli Poggio dentro del museo El Gran Buda Maha Nawamin.

Julieta Poggio no tardó en responder. Primero lo hizo respondiéndole la historia directamente a la sanjuanina y después utilizó sus historias de Instagram para defenderse ante sus más de 3 millones de seguidores.

Juli Poggio participó de un viaje lleno de experiencias culturales y glamour en Bangkok, Tailandia. A raíz de una propuesta laboral por parte de una conocida empresa de joyas, la influencer hizo equipo con figuras como Carolina Pampita Ardohain, Zaira Nara, Jimena Bardón y Stephanie Demner, quienes también fueron convocadas a dicho destino.

