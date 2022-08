El escándalo de More Rial: terminó en la comisaría

more.jpg More Rial.

Fue el diario La Voz de Córdoba el que publicó la información acusando a la hija de Jorge Rial y aseguran que fue a la salida de un boliche en Córdoba, donde la joven está instalada desde hace un tiempo.

Según publicó el medio de comunicación, Morena tuvo una discusión con un chico adentro del boliche y todo se trasladó afuera donde ella y sus amigas habrían destrozado el auto del joven. La Policía intervino y todas terminaron en la Seccional de la zona.

El mismo diario también informó que More Rial fue imputada por agresiones, robo y amenazas. Además sostiene que hay un video en el que se puede ver a la mediática rompiendo el vehículo.

Al leer esta información, More se indignó y habló con la revista Caras. Si bien reconoció que el incidente existió, no se hizo cargo de que la hayan metido presa. Es más, aseguró que a ella no le pintaron los dedos pero sí a las personas que la acompañaban.

"No me pintaron los dedos a mí. Hubo lío, pero yo no tuve la culpa. A mí no me han pintado los dedos porque yo no rompí nada", aseguró tajante Morena. Habrá que esperar pero la información indica que la causa es contra More y dos amigas más y que está en la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente. La pregunta ahora es qué dirá Jorge Rial sobre este comportamiento, teniendo en cuenta que ya ha tenido enfrentamientos con su hija por la forma que tiene ella de desenvolverse.