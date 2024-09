Darío Barassi se animó a un drástico cambio de look

En este contexto, el conductor de Ahora Caigo (eltrece) , anunció que se hará un drástico cambio de look para enfrentar un desafío profesional en su carrera actoral.

“Hoy es mi último día con pelo. Me van a rapar porque lo requiere el personaje. Me van a hacer como una ‘U’ acá... Me va a quedar pelo al costado... Estoy preocupado”, señaló, entre risas, ilusionado por la serie que protagonizará para Disney.

dario-conto-preocupado-que-lo-raparan-SUOK2JL4HRGOPLIW67ZWPKYCAM.avif Darío Barassi

¿A qué entrenamiento deberá someterse Darío Barassi?

Además de raparse, Darío Barassi tendrá que entrenarse en el manejo de armas porque así lo requiere la construcción de su personaje.