Darío Barassi retro: las insólitas anécdotas del sanjuanino en su primera entrevista televisiva

Con un video retro de su aparición como "La Novicia Rebelde" en el programa AM Antes del Mediodia -conducido por Vero Lozano y Leo Montero- comienza la gran entrevista. "Para mi la tele es eso, lo bizarro", acota el sanjuanino.

Luego hace hincapié en su fanatismo por La Novicia Rebelde, lo considera "su debilidad". Comenta que es un clásico que siempre vio junto a sus abuelos y la conserva en todos los soportes.

Todos los periodistas del programa, junto a Paoloski, explotan de risa al hablar sobre el detalle retro dado por Mex Urtizberea sobre el paso de Barassi por la bandera nacional cuando terminó el nivel primario y secundario de educación, mucho tiempo antes de trabajar en televisión. Esto se debe a que el actual conductor de "Cien argentinos dicen" pasó de ser abanderado a primera escolta porque la banda no le entraba en el cuerpo.

"Soy nerd, me recibí con diploma de honor en abogacía, pero si soy nerd", agrega. Entre risas contó que, al empezar a trabajar como abogado, su familia lo escondió en una habitación atrás porque todos lo conocían por aparecer en los móviles de AM. "Sos el gordo de AM me decían cuando iba a procurar", suma.

Otro dato de color ofrecido por Urtizberea fue el fracasado paso por el deporte. Barassi aseguró que en muchas ocasiones intentó convencer a su padre de que el deporte no era lo suyo, pero le costó mucho. Un dia jugó un partido de basquet con una muñeca quebrada y así se despidió de cualquier intento de ingresar al deporte.

Su gran comienzo en el mundo teatral y de humor empezó cuando formó parte de una obra de teatro junto a 13 mujeres. "En la obra el personaje principal era una mina, lo más obvio era que fuera una de esas treces y no, me pusieron una peluca y el protagonista de la obra era yo", detalló el conductor, asegurando que ese día se dio cuenta que ese era su camino.

"Soy un gordo cursi"

Una anécdota insólita fue recordada por Darío Barassi al comentar que se inventó una novia para no pasar solo el día de San Valentín. "Convencí y manipulé a mi prima Martina, le dije: escuchame vamos a ir al supermercado, comprar las cosas para comer y actuamos de novios", dijo entre risas.

Antes de terminar la entrevista en televisión, Eugenia Tobal le consulta su opinión sobre el peso a lo que el responde: "Yo me amo, soy hermoso y soy fachero, sólo tengo algunos kilitos de más".