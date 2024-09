Darío Barassi publicó un triste mensaje en las redes: "Cierro los ojos para olvidar..."

En este caso, el conductor nacido en San Juan hizo una fuerte reflexión con un tono entre humorístico y doloroso: “ Cierro los ojos para olvidarme que soy amigo de un grupo de galanes que aman los deportes y no entiendo que carajo hago en este grupo, ya que galán te la debo y deportes no sé ni cómo se escribe. Pero que los amo, los amo ”.

El posteo de Darío Barassi en Instagram:

Embed - dario barassi on Instagram: "Cierro los ojos para olvidarme que soy amigo de un grupo de galanes que aman los deportes y no entiendo que carajo hago en este grupo, ya que galan te la debo y deportes no se ni cómo se escribe. Pero q los amo, los amo." View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Para entender el tono melancólico de la reflexión, es bueno recordar que Barassi confesó, días atrás, que todavía no logró superar la muerte de su mamá, quien falleció el 19 de noviembre de 2023, a consecuencia de un cáncer páncreas.

Video de Darío Barassi hablando de la muerte de su mamá:

Embed - Darío Barassi habló de la enfermedad de su mamá y Mirtha lo entendió: "Mi hijo murió de lo mismo"

En “Agarrate, Catalina”, el programa radial de la histórica periodista especializada en espectáculos Catalina Dlugi, el animador sanjuanino habló del impacto de perder a su mamá y los problemas de salud que sufrió a continuación, conectando ambos hechos: “Estuve aterrorizado, sobre todo por mi trabajo de actor, de conductor, todo. Emocionalmente me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura. Me dice que no se puedo ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales, estoy mejor de las dos cosas, igual”.

El conductor precisó que el duelo de su madre “empezó a decantar” e indicó que está “en un proceso de soltar, de abrazar y seguir”; sin embargo, remarcó: “Yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones, pero con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”.