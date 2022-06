Caravana con motos al corte y el barrio en la calle para despedir a El Noba

Este sábado, desde las 9, una multitud le brindaba el último adiós en un velorio que se realizaba en el Polideportivo Thevenet, situado en Beata Claudina Thevenet al 2300, del partido bonaerense de Florencio Varela, distrito natal del músico. En ese predio se montó una capilla ardiente. El lugar fue acordado este viernes por la Municipalidad y la familia del intérprete fallecido.

Muchos jóvenes llegaron al funeral en moto, vehículo que era una de las pasiones del artista que perdió la vida este viernes. En las afueras del polideportivo hacían rondas al tiempo que aceleraban a fondo en el lugar para generar ruido en una suerte de ritual.

"¿Quiénes vienen a una despedida en esta cantidad? Él (por el cantante) no se la creía, era muy humilde. Siempre fue un grande. Un capo. Laburó como albañil, suguió como delivery y a la último se le dio lo de la música", dijo a la prensa este sábado un pibe que participaba en el funeral. El joven interrumpió sus declaraciones debido a que comenzó a llorar.

Los fans que llegaron a pie hasta el polideportivo hacían largas filas, al tiempo que respetaban una vallas de contención colocadas en medio de un fuerte operativo de seguridad. Y algunos coreaban "Tomá Chelo" y otros temas del cantante fallecido.

Los cánticos también partían de un grupo de hinchas de Defensa y Justicia, club de Florencio Varela. Esas personas agitaban bombos y redoblantes. Sobre algunas vallas de contención, colgaban banderas y carteles con imágenes del intérprete fallecido. Según se estimaba, a las 16 una caravana de motociclistas formará parte del cortejo fúnebre rumbo el cementerio municipal. Pero, producto de la enorme cantidad de asistentes, se podría posponer algunas horas.

La llegada de L-Gante

En el mediodía de este sábado llegó al funeral L-Gante, quien evitó hacer declaraciones a la prensa al arribar. "El (por el cantante) está muy mal, eran muy amigos. A mí no me gustan los velorios, me hacen muy mal, por eso no voy", dijo por su parte el abogado del artísta, Alejandro Cipolla, en diálogo con Crónica HD. Y agregó: "Conocí al 'Noba' en la casa de L-Gante".