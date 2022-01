Feroz: la respuesta legal de Luciana Salazar tras el escándalo por el pelo de su hija Matilda

Luciana Salazar quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de una acusación de una usuaria de la red, quien le pidió a la modelo que deje de teñir a su hija Matilda. Dolida, enojada e indignada por los comentarios hacia ella y sobre todo hacia su chiquita es que Salazar tomó cartas en el asunto y comunicó a través de sus historias de Instagram que tomó medidas legales al respecto.

Según comunicó la propia Luciana es que decidió ir a la Justicia por los mensajes que recibió y argumentó por qué llegará a tal instancia a través de un fuerte descargo contra algunos portales y medios nacionales que replicaron este desagradable acontecimiento sobre su plano personal y familiar.

En el día de ayer, la blonda ya había advertido que tomaría decisiones legales contra un supuesto aparato mediático en su contra, dejando enganchado una vez más a su polémico ex novio, Martín Redrado, quien acusa de estar detrás de todo el desprestigio usado en su contra en las ultimas horas.

Cabe recordar que todo estalló por un comentario en Twitter de una usuaria que acusaba a Luciana de teñirle el pelo a su hija Matilda en reiteradas ocasiones, acusando que en las fotos se le nota el cabello maltratado. Esta postura generó miles de comentarios de odio, humillación y opinión infundada por parte de cientos de miles de internautas, colocándola a ella y su pequeña en el top de las tendencias en TW.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera"