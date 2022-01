La furiosa reacción de Luciana Salazar tras las acusaciones por teñir a su hija

Luciana Salazar nuevamente en medio de una terrible polémica tras ser acusada en las redes duramente de teñirle el pelo a su pequeña hija Matilda. Como nos tiene acostumbrados, la modelo salió a responder sin pelos en la lengua con un intenso descargo en sus stories de Instagram.

Estos fueron algunos de los crueles mensajes que recibió en Twitter donde ponen en duda algunos usuarios que la blonda le teñía el pelo a su pequeña hija y no tardó ni 24 horas en explotar de la bronca y defenderse.

Fue entonces que sin intermediaciones fue ella misma quien optó por publicar un categórico mensaje a través de sus historias de Instagram.

Continuada la noche del lunes, Salazar amplió con otros posteos en los que sugiere que el autor detrás de la polémica con el pelo de su hija sería Martín Redrado, con quien mantiene una tumultuosa relación tras separarse:

"Hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad, hay alguien que te quiere dañar (aunque en mi caso no lo logre. Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esa persona tiene algo que ver con esto"