Tras el inesperado anuncio de Florencia Peña, mirá quien la sepultó con su teoría

Florencia Peña hace apenas unos días atrás sorprendió a sus admiradores con la peor noticia y es que a fines de enero termina con la conducción del ciclo que tiene y arrancó llamado “Flor de Equipo”.

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor De Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora"