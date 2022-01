Florencia Peña renunció a su propio programa y rompió el silencio: los motivos

Florencia Peña, la querida actriz y conductora argentina reveló este martes todos los detalles de su retirada de Flor de Equipo, el programa que lidera y lleva su nombre en el canal de las tres pelotitas. Lo comunicó de manera repentina en las redes sociales y sorprendió a sus fans por la decisión en pleno éxito laboral

Pero luego de semejante anuncio es que decidió hacerlo frente a las cámaras de dicho programa y al aire en frente de toda su audiencia:

“Yo tomé una decisión de vida que es dejar Flor de equipo con el dolor que me da y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad este año y pico fue este programa y la oportunidad de que tuve de convertirme en una conductora porque lo había hecho antes, pero siento que este fue mi master. Además, tuve los mejores compañeros del mundo”.

Para agregarle sinceridad y consistencia a su discurso, Flor, la multifacética actriz y conductora que se despide de uno de sus mayores logros en su carrera dijo al borde de la emoción:

“Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Venía negociando con Telefe cuál era la mejor manera de salir y entendimos que el verano era el mejor momento. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos. Yo soy muy feliz en este canal y haciendo esto, pero siempre fui muy movediza y curiosa y siento que a veces hay momentos en que uno tiene que soltar”.

Demás de aclarar un gran agradecimiento a sus compañeros y sobre todo dejar bien claro que se va muy feliz del programa, entre lágrimas Peña dijo para cerrar:

“A veces hay una creencia de que uno se va de los lugares cuando fracasa y yo soy de las otras, yo me voy de los lugares cuando siento que necesito otras cosas. Yo soy una artista y necesito ir en busca de otros horizontes. Mi familia también me estaba reclamando que me veía muy cansada. Yo ya tengo 47 años, tengo tres hijos que me necesitan, uno muy chiquito al que estaba viendo muy poquito. Necesito encontrar otra manera de vivir”.