Gran polémica entre famosos por besar a sus hijos en la boca

La esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara compartió una imagen de su demostración de amor hacia Isabella de 4 años y las redes explotaron con críticas de todo tipo. La semana pasada Sabrina Garciarena había sido criticada por besar a su hijo en la boca también en un post de Instagram y sus fans no se lo perdonaron.

En esta oportunidad una nueva tendencia no tan feliz invade al mundo de la farándula: no se trata de ropa ni zapatos ni amores perdidos sino de quién besó a sus hijos en la boca y lo posteó en Instagram. Las demostraciones de amor entre padres e hijos siempre fue un dilema para discutir y hoy es tendencia en Twitter.

Wanda Nara es una estrella de las redes y con más de 8 millones de seguidores, siempre está atenta a los cometarios de sus fans al compartir cada momento importante de su vida y la de sus hijos. Hace unos días posteó fotos de su hija Francesca comenzando primer grado y para variar en su contenido de las historias subió una foto de ella besando en la boca a Isabella, y los comentarios más devastadores en las redes no tardaron en llegar.

Por su parte, la actriz y esposa de Germán Pablosky, Sabrina Garciarena subió una foto besando a Beltrán, también de cuatro años y los usuarios la criticaron en las redes sociales. Muy segura de sí misma y de cómo cría a sus hijos dijo al medio Teleshow en una entrevista sobre el tema:

Hace tiempo atrás Ximena Capristo opinó y defendió a su colega por las picantes críticas recibidas y los malos comentarios acerca de su maternidad y los modos de demostrar su amor por sus hijos:

“Yo nunca tuve papá, entonces no sé si él me hubiese dado un beso en la boca. Pero yo con mi hijo me muestro siempre, le doy un beso en la boca porque lo amo con toda mi alma. Es un piquito, no es un chape”.