“El marido de Pampita”: la modelo le propuso a García Moriatán registrar la marca y las redes estallaron

Sin dudas, Angie Balbiani fue nombrada miles de veces en la prensa como “la amiga de Pampita”, y decidió sacar provecho de esta situación para registrar la frase como marca propia y ganar un dineral. Frente a esto, la modelo y conductora, Pampita Ardohain respondió de manera categórica.

“Siempre me preguntan si me avergüenza que me digan ‘la amiga de Pampita’, pero es imposible que me avergüence. No tiene nada de malo y ahora registré la marca. Registré dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo”