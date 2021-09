La China Suárez, una diosa suelta en San Sebastián

Eugenia "La China" Suárez participó de la 69 edición del Festival de San Sebastián y, como es de costumbre, maravilló con su belleza tanto dentro como fuera de la alfombra roja. La actriz argentina mostró en las redes fotos de su canchero look y causó furor.

La actriz, recientemente separada del actor chileno Benjamín Vicuña, se encuentra instalada en España junto a sus hijos y su mamá por cuestiones laborales. Y fue en ese marco en el que participó de uno de los eventos más prestigiosos del mundo.

"Podes parar un poco", "Bomba absoluta", "Mujer me dejas muda", "Claramente no sos real", "De que planeta venis?", "De otro level", "Ah bueno, te amo", "Lo bien que te sienta la soltería por el amor de Dios", "China cálmate que no son ni las 10 AM", son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.