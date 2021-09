Darío Barassi habló de cómo lucha contra su enfermedad: "Mi cuerpo es...

Darío Barassi, famoso desde hace varios años como actor y humorista, empezó a tener más reconocimiento cuando tomó el mando del programa "100 argentinos dicen". En una entrevista íntima contó como convive con los problemas de obesidad.

Siempre de buen humor y generando chiste tras chiste, por un rato dejó de lado la comedia y se puso serio al hablar de su problema de sobrepeso. Reveló que desde hace años viene con esta lucha, que como todo tiene sus altibajos, pero nunca logró mantenerlo.

El sanjuanino habló sobre su relación con la comida y cuáles son sus mayores preocupaciones, ya que hace algunos años se convirtió en padre. Además, afirmó que es muy seguro con su cuerpo pero a la vez entiende que su estado físico no es bueno.

En una entrevista con la revista Gente, confesó: "Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad". Además agregó, "Mi cuerpo es un cuerpo enfermo. Tengo un sobrepeso importante. Soy una persona obesa".

Su objetivo a futuro es poder mejorar su salud "lo más que pueda" para estar presente con su familia, a pesar de que siempre los resultados de los análisis médicos le dieron bien y sin ningún problema a tratar.