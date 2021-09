Todo mal: Benjamín Vicuña amenazó a una periodista que lo trató de infiel

Tras el reciente anuncio de la separación, surgieron rumores de que una vez más giraron alrededor de Benjamín Vicuña como un enamorado del amor. Y ahora trascendió que el actor se comunicó con la periodista que lo trató de infiel hace una semana y le envió un fuerte mensaje con amenaza legal.

Se trata de la panelista Estefanía Berardi quien aseguró en el programa de chimentos Mañanísima que el chileno le fue infiel a la China Suárez con una joven camarera cordobesa con la que habría tenido un affaire mientras estaba en pareja con La China.

"Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Y antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho, más una amenaza”.