Una ex participante de la La Voz Argentina planea demandar a un integrante del jurado por maltrato

La joven que ya fue blanco de polémica y ahora saltó en sus redes sociales para anunciar una futura denuncia. Se trata de Jessica Amicucci, una ex participante de La Voz Argentina que está planeando demandar al programa, tras su polémica eliminación del certamen de canto. Además, la joven acusó de "maltrato" a un integrante del jurado.

“Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen. Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”.