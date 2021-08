Sabrina Rojas y una cruda definición sobre la infidelidad tras separarse de Luciano Castro

Solo a tres meses de separarse, Sabrina Rojas transita una nueva y renovada etapa de su vida con mayor presencia en los medios y sin filtro alguno, completamente desenfadada. Y en su última aparición televisiva para el show de Jey Mammon confesó que alguna vez fue infiel.

Invitada a Los Mammones, la actriz aceptó el juego de Las 21 de las 21 y contestó sin dudar cada una de las preguntas, incluso las más difíciles con respecto a su vida privada.

“¿El poliamor es la previa del divorcio?", le preguntó Jey Mammon y la respuesta de Rojas sorprendió a todos los precentes y espectadores.

"Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir 'ya vengo, me voy a... con otro'”