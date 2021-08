El llanto de Abel Pintos al escuchar a una participante de La Voz Argentina

Magdalena Cullen es una de las participantes más jóvenes de La Voz Argentina que más ha emocionado al público y al jurado con sus tremendas presentaciones y para no perder la costumbre, este domingo, Maggie hizo llorar a Abel Pintos durante su ensayo.

En el arranque fue team Sole, pero ahora forma parte del equipo de Mau y Ricky, ya que fue robada por el par que ahora celebra su decisión. En la instancia de los 'Playoffs', Magdalena eligió interpretar 'Muchacha ojos de papel', un clásico de Luis Alberto Spinetta, el cual re versionó y logró emocionar a todos los presentes, incluso desde los ensayos.

Pero la verdadera magia se vivió durante los ensayos de la canción. Maggie entró al estudio y ahí estaba Abel Pintos junto a su team, ella feliz cantó como nunca lo había hecho.

Abel no pudo contener sus lágrimas al escucharla cantar: "Hacía mucho tiempo que no me pasaba de emocionarme al escuchar cantar a alguien. Fue como cagarme a palos. Te súper felicito y te súper agradezco. Es una muy buena cantante pero además es una cantante mágica".

Mientras la joven cantaba no notó semejante situación, pero al terminarlo notó y sus coaches dijeron que la emoción de Abel les confirmaba que habían hecho lo correcto al elegirla.

¡Un 1000 para Magda!