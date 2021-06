De tanto reírse, Darío Barassi tuvo un escatológico accidente al aire: "Me salió un poquito de..."

El sanjuanino Darío Barassi vivió una situación más que incómoda estando al aire en una nueva edición de "Cien argentinos dicen". Es que no pudo aguantarse la enorme carcajada ante una serie de respuestas insólitas que le daba una participante, y eso le terminó jugando una muy mala pasada.

“Nikita, escuchame: 111 puntos hay que hacer”, le dijo Barassi a la participante, para que se concentrara.

“Ah bueno, no está tan mal”, se alegró Nikita.

“¿Vamos con todo, Niki?”, le preguntó para ver si estaba lista. “Tu cámara va a ser la número 2. Tu tiempo, 25 segundos. ¿Vamos con todo? Reloj en pantalla”, anunció, y empezó con el ping pong de preguntas y respuestas.

- ¿Cuántos segundos dura, cómo máximo, un tic toc?

- 60

- Un animal con dientes más grandes que los tuyos.

- León.

- ¿De qué color puede ser una agenda?

- Negra… Blanca.

- Una provincia argentina por donde pase el río Paraná.

- Entre Ríos… Chubut… (Barassi estalla en una carcajada).

- ¿Cuántas películas hicieron ‘The Avengers’?

- 25 (Barassi ya no puede parar de reírse).

“Te juro que se me salió un poco de pis en serio (risas). No, el pantalón gris me va a delatar, en serio se me salió un chorrito. Decí que tengo los slips de toalla”, aclaró el conductor, con mucho humor.