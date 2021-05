El pedido de Jimena Barón para sus fans: mirá cómo busca evitar volver con Daniel Osvaldo

Es sabido que los primeros tiempos de la cuarentena 2020 no fueron buenos para la cantante Jimena Barón. Es que la joven se reconcilió con Daniel Osvaldo pero rápidamente se separó y se esfumó de las redes sociales, luego se puso de novia con el "Tucu" López y volvió a estar soltera.

Ahora, desde su posición como jurado en "La Academia" y en Instagram hizo una especie de mea culpa por todo lo vivido.

"¿Tenés ganas de enamorarte?" fue la primera de ellas, que "La Cobra respondió "un ratito sí".

También recibió la consulta de qué cirujano le había operado el busto, y aunque no tenía mucho que ver, la cantante lo relacionó con su "sequía": "Uno excelente pero me cobró una demencia que ni vale la pena, ni siquiera me las tocan tanto".

Pero uno de sus seguidores no le preguntó nada, sino que la aconsejó: "Jimena, no te la mandes este año por favor".

Y ella asintió con un pedido: "Ok, igual no me dejen sola". Pero lo más llamativo de todo es que la historia que subió con su respuesta tiene una de las pocas fotos que se tomaron Jimena y Daniel durante su breve reconciliación, solo que la caja de preguntas de Instagram tapando la cara del futbolista.

(Fuente: Diario Show)