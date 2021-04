¿La embarró?: insólita defensa de Cristian U a su ex novia, la vacunada VIP

La joven modelo de 24 años y empleada de comercio, Antonella Delmonte, se vio envuelta en un escándalo tras subir torpemente una Story a sus redes confesando que había sido vacunada sin siquiera ser grupo de riego o personal de salud.

Rápidamente las autoridades del ministerio de Salud Publica determinaron que incluso había logrado falsificar una serie de documentación para lograr acceder a la inoculación con la Sputnik V.

Es así que, en una entrevista para La Nación, el ex participante de Gran Hermano, Cristian U (ex novio de la joven en cuestión) salió a defenderla y tal vez el resultado no fue lo que esperaba. Esto fue lo que dijo:

“La culpa no es de ella, sino de los que le firmaron las planillas. En sí es de todos, pero ella es el eslabón. Se debería hacer una investigación para saber quiénes son los responsables y si cae Antonella que caigan todos los que están detrás, incluso, los que firmaron las planillas, porque no es solo ella la culpable”

“No es la única, hay más Antonellas. Así como ella debe haber muchas otras que se habrán vacunado, pero es la única que cometió la burrada de subir la story en su Instagram”

Dicho esto, sumó un halo de duda sobre qué hubiese pasado si ella no publicaba en sus redes, quizás nadie se enteraba y “pasaba” lo cual no suma nada a la situación.

Para terminar de “embarrarla” habló sobre los supuestos contactos políticos de la joven y tildó de que, por su belleza, podía conseguir lo que quisiera, incluso, una vacuna.

“Contactos políticos directos no sé si tiene, sí sé que es una hermosa mujer y las hermosas mujeres levantan un dedo y están todos dispuestos a ayudar; quizás, alguien le pudo haber dicho que sí y los contactos están, porque está el agrado de una persona bellísima”.

No la ayudó para nada. Lo cierto es que Antonella debió cerrar todas sus redes sociales y en la actualidad se encuentra en un proceso de investigación por fraude al estado difícil de palear por la delicada situación actual.