Bella, joven y vacunada VIP: quién es la modelo que falsificó documentación para recibir la Sputnik

Esta vez la protagonista del escándalo es Antonella Belén Delmonte, la joven que fue acusada de recibir la vacuna de manera irregular, tiene una vida vinculada a los medios muy agitada.

La joven vacunada, modelo y estrella de la vida nocturna.

Además de reconocerse como influencer fue novia del ex Gran Hermano, Cristian U. La modelo es duramente acusada de falsificar documentos para acceder a la inmunización contra el coronavirus, tiene 24 años y ya tiene su certificado de vacunación con la primera dosis de la Sputnik V, pese a no cumplir con ninguno de los requisitos necesarios para recibirla: no es parte de un grupo de riesgo ni personal esencial.

Cristian U, su ex novio.

Según trasendió en medios nacionales como La Nación, fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia, informaron que Delmonte no solo mintió en el proceso de inscripción para vacunarse, sino que también falsificó un certificado que supuestamente constataba que era personal de salud y no era verdad.

Delmonte, en una de sus campañas de modelaje

La joven modelo con un pasado mediático y un presente de locos, cerró todas sus cuentas de redes sociales, en donde se mostraba permanentemente luciéndose, viajando por el mundo y trabajando.

Aún se desconoce cuáles serán las sanciones correspondientes por haber falsificado gravemente documentación para poder inocularse.