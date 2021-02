Demoraron a Ivana Nadal por portar un curioso objeto en su bolso

Cuando las vacaciones en México con sus amigas llegaban a su final, Ivana Nadal fue demorada en el aeropuerto de dicho país por transportar en su bolso un curioso objeto.

Según contó ella misma en su cuenta de Instagram, la conductora fue demorada por trasladar un picador de marihuana.

"Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? -preguntó a sus seguidores- No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!, comentó en un vivo de Instagram mientras tomaba cerveza.

"Lo bueno es que no nos desarmaron toda la valija. Estamos bien. No pasó nada, concluyó la actual novia de Bruno Siri, el ex de Nati Jota.