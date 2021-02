Un famoso influencer metió al cuchara donde no debía, y pidió la independencia de dos provincias

Julián Serrano volvió generar polémica con sus comentarios sobre política y su mirada liberal. Esta vez, el influencer sorprendió a sus seguidores con una extraña pregunta: “¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de Argentina?”.

En los últimos días, Serrano se mostró disfrutando los paisajes y las aventuras de San Rafael, en Mendoza. Al parecer, él considera que sería una buena idea separar a las provincias mencionadas del resto del país. “Te imaginas. La República de Mendoza; 10% de impuestos, la nueva Andorra sudamericana, potencia en 5 años”, escribió el ex youtuber y pidió: “Déjenme soñar”.

Mendoza necesita independizarse de argentina — Julián Serrano (@JulianSerrano01) February 9, 2021

Luego, siguió con sus reflexiones y explicó "qué es lo que debería hacer Argentina" en cuanto a lo económico. "Si tuviesen dos dedos de frente, es bajar impuestos y crear una cripto moneda propia, blockchain, anti-inflación. Pero es mejor seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y aumentar más la línea de pobreza”, expresó Serrano. Con un claro insulto hacia el Gobierno, lanzó: “Dios, pleno 2021, pero esta gente vive como en la Guerra Fría. Me levanté enculado”.

“En el contexto mundial en el que estamos, es claro que las riquezas se van a donde haya mas libertad financiera. Si Brasil cobra 35% y Chile 30% (ponele, no sé los números reales), acá en Argentina cobras 10% o 15%. Resultado: RECAUDÁS MÁS Y HACÉS MÁS PLATA. 2+2=4. Dale que se puede”, dijo para justificar su idea.

En Twitter también buscó abrir el debate y sostuvo que era necesario que Mendoza se independizara de Argentina y sostuvo que su posición no es "ser “economista”, es tener dos dedos de frente". Un usuario le marcó que en la provincia cuyana no es todo color de rosas. "Que habiliten ciertas cosas en medio de esta pandemia no es hacer todo bien, eh”, le dijo uno de sus seguidores a lo que el influencer respondió con tono de burla: “Claro, como ser parte de Argentina, jajaj”.