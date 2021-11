Barassi lo hizo de nuevo: se quedó con el récord más codiciado por los famosos

Sin lugar a dudas, el 2021 ha sido el año del sanjuanino más querido en la televisión argentina. Es así que, como para no perder la costumbre, Darío Barassi se quedó con uno de los premios más codiciados por los famosos: el del más clickeado.

Y agregó: "O sea, entiendo que la gente entra para ver qué le pasó a Barassi, que se vistió de tal o está en el baño. ¡Pero no lo puedo creer!. Se lo quiero dedicar a toda la gente que se copa con el programa y Barassi, que da clicks. ¡Sigan haciéndolo, chicos! Porque cuanta más gente clickea, más premios gano, más caro estoy para las redes y los eventos. ¡Eso no lo tendría que haber dicho! Olvidense de eso”, dijo divertido.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Barassi viajó a Estados Unidos por tres días. Ante la insistencia de sus seguidores por saber cuál es el motivo del viaje, el conductor del momento respondió: No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi flia y me vine. Agradecido tanto con mi laburo cómo con mi mujer q es la 1 y se acomodó para bancar esta escapada. Necesitaba resetear un poco la maquina. Frenar un poco, agradecer, valorizar, refrescar, proyectar, caminar escuchando música, comer, ver teatro/bandas/museos y dormir un rato tbn. No sé a q vine. Pero vine, y no me equivoqué. Menos rtas y más impulsos a veces”, finalizó.