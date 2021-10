L-Gante se reunió con el Presidente y se enfureció por las críticas: "Fui porque se me dio la gana"

El reconocido artista musical L-Gante se reunió con el presidente Alberto Fernández, y ambos fueron tendencia luego del exitoso encuentro en la Quinta de Olivos donde hablaron de música trabajo y actualidad. Pero muchos usuarios salieron a criticar al artista por haber tomado la decisión de visitar al Presidente.

Junto a su pareja, Tamara Báez, y su bebé Jamaica, el cantante del momento discutió temas con el primer mandatario. Fernández estuvo acompañado de su pareja Fabiola Yañez. La reunión fue transmitida por YouTube.

Frente a los mensajes negativos que recibió por parte de muchos seguidores, L-Gante se refirió con un fuerte descargo en las redes: "Tuve una charla con el presidente. A base (sic) de esto que sucedió, hacia toda la gente dedicó estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-GANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento".

Además, expresó furioso que: "Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche". Finalmente, el joven explicó que no fue invitado, sino que fue el quién propuso la reunión: "A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE".

(Fuente: Diario Show)