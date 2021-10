Recién llegadita a la Argentina, la China Suárez volvió a generar revuelo

Este jueves, la China Suárez regresó a la Argentina, luego de permanecer varios meses en el exterior, más precisamente en Madrid, por temas laborales. Sin embargo, la ex Casi Ángeles no fue noticia por eso, si no que durante su estadía en España fue protagonista de un verdadero escándalo, en donde la señalaron como la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ahora, recién llegadita al país, la actriz volvió a patear el tablero con una misteriosa publicación en sus historias de Instagram, qué rápidamente dio que hablar y despertó todo tipo de especulaciones.

Se trata de una publicación que hizo Britney Spears y que ella replicó en sus redes sociales. La misma decía “Fuck normal, I want magic”, es decir “A la mierda la normalidad, quiero magia”.

Para su regreso al país, la ex de Benjamín Vicuña había pedido salir por una puerta no tan concurrida para no tomarse con la prensa, pero las autoridades del aeropuerto no se lo permitieron y tuvo que salir por la puerta principal. Como era de esperarse, la esperaban muchos noteros pero ella decidió callar.