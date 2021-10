¿Mauro Icardi, "un latin lover"?: mirá a qué otra famosa quiso conquistar estando con Wanda

Luego de que saliera a la luz de que Mauro Icardi se mandaba mensajes muy picantes con Eugenia "la China" Suárez a espaldas de Wanda Nara, la empresaria y el futbolista se perdonaron, apostando a la familia que formaron. Pero parece ser que la ex de Benjamín Vicuña no fue la única famosa a la que el jugador del PSG le puso el ojo estando con Wanda y que aún no habría encontrado esas pruebas.

La China e Icardi tenían conversaciones secretas muy controversiales. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo, en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, expresó la actriz, a lo que Mauro sumó: “Sos la mujer de mis sueños. Yo a Wanda ya no la quiero más como pareja. La dejé de querer. Sólo la veo como madre de mis hijos, como una hermana".

Y ahora Paparazzi asegura que Mauro no habría hablado solo con la actriz, si no que habría intentado a seducir nada más y nada menos a Rocío Guirao Díaz. Además, la mediática todavía no se habría enterado. ¿Escándalo en puerta?.

(Fuente: Diario Show)