Anécdotas con Charly: el hit que nació en San Juan, encuentros memorables y discos que "marcaron"

Argentina celebra los 70 años del gran ícono del rock nacional: Carlos Alberto García, más conocido como "Charly". Un talentoso artista que marcó a toda una generación con una obra incuestionable que dejó imborrables huellas, incluso en San Juan. A la provincia llegó en varias oportunidades, tocó en boliches e incluso fue artista principal de una edición de la Fiesta Nacional del Sol. Conoció a sanjuaninos, charló y entabló vínculos con algunos. Matías Peralta, guitarrista de Catfonk, contó que aquí nació uno de sus grandes hit, "Asesiname". Fue testigo. En este 23 de octubre especial, ésta y muchas anécdotas más de sanjuaninos con Charly, en un "popurrí" de lujo.

“Tengo varias anécdotas… Me acuerdo de la Falda Rock `87. La organización invitó a todos, pero para que vayan en ómnibus. Charly no aceptó porque quería ir en avión o limusina, y quedó afuera. Pero al tercer día cayó por su cuenta, sin que le paguen, porque tenía amigos que iban a tocar. Yo era jefe de seguridad civil y vino un tipo y me dijo `Hugo, está Charly García en la puerta ¿lo vas a dejar pasar?` y le digo `Sí, cómo no lo voy a dejar entrar´. Cuando García entró y habló con los músicos, improvisó una banda con Fabiana Cantilo y otros, y se metió al escenario. Los organizadores se fueron al sonido, para controlar, y García empezó a cantar el tema ´no voy en tren, voy en avión`… creo que lo estrenó ahí", HUGO BUONAMICO, DJ Y PRODUCTOR.

“A Charly lo conocí por mi mamá, a ella le gustaba y yo escuchaba su música. Yo era chiquita, tenía 6 años. Me hace acordar mucho a mi infancia, a la edad en la que empecé a descubrir la música. Ha sido un gran inspirador en mi infancia. Tengo patente el tema ´Chipi Chipi´, porque a mi vieja le gustaba un montón y cuando escucho esa canción me recuerda esas épocas. Es un personaje que siempre me llamó la atención por su manera de ser arriba del escenario, sus entrevistas y personalidad tan marcada y auténtica. Las melodías de sus canciones también me gustan un montón y creo que son una inspiración, como ese rock tan suyo”, NOELIA CORTÉZ, CANTANTE DE CABEZONES.

Charly García & Los Indeseables.

"Un recuerdo imborrable fue ver a Charly García & Los Indeseables en la Expo-Sol en San Juan en el año ´93. La banda era exquisita: María Gabriela Epumer, Charly, Hilda Lizarazu, Fernando Lupano, Zorrito Quintiero y Fernando Samalea. García estaba presentando el disco ´Filosofía barata y zapatos de goma´, era la primera vez que yo asistía a un mega concierto de rock. Recuerdo que la banda sonaba impecable, y Charly era un performer que te hipnotizaba con su presencia. Cantábamos, bailábamos, hacíamos pogo y se armaban avalanchas. Recuerdo que la policía reprimió en un momento. Amo la música y la inteligencia de García, en broma suelo decir que Charly es mi terapeuta, sus canciones nos han servido de espacio de identificación de situaciones personales y sociales. Es imposible pensar la música popular argentina sin su presencia", FABRICIO MONTILLA, CANTANTE.

"En el año ´84 yo era parte de la producción de un programa de rock de Radio Nacional, que se llamaba ´Ondas Verdes´. Carlos Romero, conductor del programa, me dice que me vaya a la Falda a entrevistar a los músicos y me fui con unos amigos en un tren carguero. Llegué la noche del sábado, cuando tocaba el Flaco Spinetta. Me mandé a los camarines, donde sólo podían ingresar periodistas, y yo tenía la credencial. Entonces fui a hacerle el reportaje, tenía un montón de preguntas en la cabeza, y cuando entré al camarín estaba el Flaco con Charly García. Los dos estaban como en una nube, calladitos. Me arrodillé frente a ellos, levanté las manos, me consterné, me levanté y me fui. No me animé a decirles nada", DANIEL GIOVENCO, MÚSICO.

“Es muy raro que alguien no haya vivido un momento que esté relacionado con Charly García… alguna canción de Sui Géneris en el camping de U, con un fogón, o quizás cuando se hizo solista. Por un tiempo escuché muchísimo a Charly García. La “Hija de la Lágrima”, mi disco favorito. Cuando comencé a ser músico, tuve la oportunidad de hacerle un tributo a Charly en la Feria del Libro. Para mí no solo es un honor haberlo escuchado y ser parte de esa generación, sino también llamarme Carlos García. Charly escribió canciones para todo tipo de gente y que lleguen profundamente”, CARLOS "TUTI" GARCÍA, CANTANTE.

“Con Charly es ni más ni menos que la primera vez que sentí que se movía el piso en un recital. La primera vez que experimenté un montón de miles saltando al mismo tiempo y moviendo literalmente el piso fue en una Fiesta del Sol. Vivir esa experiencia en la adolescencia me quedó tatuado en el alma. Que un solo tipo genere esa reacción en tanta gente es súper valioso, porque es el sueño de todos los que hacemos música. Es un fenómeno genuino de arte, Charly te llega al alma por el valor de su obra. Charly es la voz de toda una generación que la pasó muy mal”, CHIKY SOSA, CANTANTE DE LOS SUPLENTES.

“Ojalá tuviera anécdotas con Charly García. Sí puedo decir que por él aprendí a tocar el teclado con su disco “Filosofía barata y zapatos de goma”, que me partió la cabeza. De a poquito empecé a tocar las canciones de Sui Generis. Por ahí escuché que el que aprendía las canciones de Sui Generis en el piano, aprendía a tocar el piano en general. El nombre de mi grupo, ´Piano Bar´, es por Charly", RODOLFO FIGUEROA, VOZ DE PIANO BAR.

Piano Bar es el tercer álbum de estudio en solitario del músico argentino Charly García, editado en 1984.

“La primera vez que lo vi tocar a Charly fue en 2003, él había sacado unos años atrás el disco “Influencia”. Tocó en Demetrio, lo que después fue Rusia. Yo era un niño, mi viejo me acompañó hasta la puerta. Pregunto por Walter Castillo, compañero de la escuela, quien tenía un papá sonidista, y me hacen pasar. Cuando entro a la pista, Charly empieza a tocar. Hace un popurrí, mete varias canciones, se va al camarín y vuelve a los minutos. Ya estaba más desalineado, con la camiseta manchada de vino, y cuenta que en el camarín compuso en una canción. Y saca un bloc de hojas, escrito con marcador verde, y toca “Asesíname”, una versión distinta a la que después está en el disco”, MATÍAS PERALTA, GUITARRISTA DE CATFONK.

"Las canciones de Charly atraviesan mi vida. Son tantos años de creatividad y siempre dando el golpe conceptual, la mirada crítica sobre la realidad social Argentina. No hay etapa de mi existencia en la que no sea una canción de Charly la que retrate ese momento. Pero su firma distintiva es decirlo con "Beat", dando un "Hit" y haciéndonos bailar las emociones más profundas. Feliz cumple y Say no more", DAVID GARDIOL, TITIRETERO.

"No lo conozco personalmente, sí a través de Lucio Flores que ha tocado con él. Sí tengo la anécdota de haber hecho el trabajo en la Fiesta del Sol, donde hicimos con Lucio todas las versiones de Charly. Fue un enorme homenaje. Después Nito nos dijo que lo había escuchado con él y que le había encantado. Que lo haya gustado y lo haya gustado fue grandioso", LEO QUIROGA, CANTANTE DE DONAIRES.

Charly García tocando en el bar Puerto Madero con el teclado de Lucio Flores (San Juan,1999)

"Para mí Charly García es muy importante, me acompañó en un momento muy difícil de mi vida. Cuando iba al secundario me volví más fanático de él, ya que me encontraba muy solo y me sentí muy identificado con sus letras. Esas ansias de buscar siempre la libertad es lo que más me identificó, por eso le seguí desde ahí. En sus letras se puede ver claramente cómo va contando parte de nuestra historia, cuestionándola. También esa lucha interna que tenemos con nosotros mismos, pero también con lo de afuera. En 2018 lo pude ver en Córdoba, obviamente fue emocionante para mí, fue cumplir un sueño y saldar una cuenta pendiente. Es un maestro arriba del escenario, fue sin dudas un momento importante para mí", GUILLERMO ALAMINO, MÚSICO.

"Cuando yo era chica escuchaba mucha música internacional. Fue cuando mi madre (Mili Yacante) me hizo escuchar bandas de rock nacional, principalmente a Charly, Leon Gieco, Sui Generis, Spinetta, que me adentré en ese mundo. La primera canción que ella me enseñó en la guitarra fue ´Fantasma de Canterville´, donde tuve mi primer contacto con Charly (ya que tocaba en Sui Generis). Desde ahí me empecé a nutrir más con rock nacional, y a quitarme prejuicios ya que pensaba que las letras eran parecidas al rock nacional más actual. Sin embargo la poesía o lírica de los años 70 y 80, en la mayoría de las bandas, es muy buena", MERECEDES YACANTE, ARTISTA.