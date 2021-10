Las tres famosas a las que Fernando Gago le rompió el corazón por `mujeriego´

La separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko por una infidelidad del futbolista con una "mami del chat" es el escándalo más apasionante en los medios los últimos días. Cada hora que pasa se conocen más detalles nuevos. Y todo está más dividido que nunca. Incluso Gago ya estaría viviendo con Verónica Lafitte, "la tercera en discordia".

La tercera en discordia, junto a Dulko.

Tras su debut en Boca, el ex integrante de la Selección local estuvo involucrado en diferentes relaciones con mujeres famosas. Luego de separarse de su esposa se revelaron los nombres que estuvieron cerca de él.

LAS NOVIAS FAMOSAS DE GAGO

Silvina Luna

Su relación con la famosa muy corta, debido a que la famosa descubrió que hablaba con otra mujer y se terminó todo. La tercera en discordia era, nada más ni nada menos, que la actriz Micaela Vázquez.

Micaela Vázquez

La relación entre Gago y Vázquez fue muy formal y hasta hubo presentación con las familias. Estuvieron 4 años de novios y todo marchaba viento en popa, hasta que los rumores de infidelidad tocaron nuevamente la puerta del por entonces futbolista.

Luli Fernández

La modelo apareció en la vida del deportista y lo flechó con su belleza y simpatía. "Al principio no tuve prejuicios respecto a él, pero a medida que lo fui conociendo me di cuenta de que era un mujeriego. Eso fue rápido por suerte y entonces le mandé un mail explicándole la verdad: yo soy otro tipo de mujer y no quiero alguien así para mí. Ahí se terminó todo", contó tiempo atrás Fernández.

(Fuente: Diario Show)