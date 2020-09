Marcelo Polino dejó en evidencia a una famosa: "No nos dio la nota porque..."

Marcelo Polino no tiene pelos en la lengua y si tiene que mandar al frente a alguien para que las cosas queden claras no lo durará.

Sin in más lejos, el conductor del programa radial Polino Auténtico puso en evidencia a Marxi Balli, quien se rehusó a hacer una nota con Amalia Granata, una de las periodistas que acompañan al carismático presentaron.

"Amalia Granata no sólo tiene una columna sobre ratings acá, sino que ahora también pide notas. Así es que se comunicó conmigo y con la producción y pidió poder hablar hoy con Marixa Balli. Pero no se pudo porque no nos atendió", reveló el conductor al aire.

"No nos dio una nota porque dice que siente que disfrutan de su desgracia. Creo que sólo habló con Marina Calabró", indicó. Granata explicó cuál era su objetivo con la entrevista: "Yo quería hablar porque me parece que es una remadora, de ninguna manera quería ningunearla".