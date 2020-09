Silvina Luna habló de una de las peores decisiones que tomó en su vida: “Ya me perdoné”

View this post on Instagram

ud83cudf43 Buen du00eda! Cu00f3mo va tu semana? Por acu00e1 leyendo a @pilarsordooficial sinceramente me emociona. Tal vez no lo sepas, pero hace mu00e1s de 15 au00f1os que me formu00f3 en diferentes disciplinas. No solo para crecer como persona sino como profesional. ud83cudf43 Du00eda a du00eda estudio para poder acompau00f1arlos en nuestro despertar espiritual y poder descubrir juntos que el poder esta en VOS. ud83cudf43 Hoy quisiera compartir estas palabras: la u00fanica persona que te puede impedir avanzar sos vos mismo. Recorda siempre que la suerte no existe, todo depende de nosotros. ud83cudf43 Nunca dudes, tenes toda TU magia para alcanzar lo que te propongas! Sil ud83cudf3e