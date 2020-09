¡No te lo puedo creer!: Guillermo Andino le paró el carro a Pía Shaw en vivo y...

Guillermo Andino y Pia Shaw mantuvieron un picante momento en la TV cuando abordaban el accidente que se produjo en la intimidad de la pareja por culpa de unos brackets y la bromista reacción que tuvo la operadora de emergencia que recibió la llamada de auxilio.

El conductor estaba en contra de la actitud que tuvo la chica del servicio sanitario, ya que no se dio cuenta del mal momento que estaba atravesando la pareja.

Guillermo Andino muy serio dijo “es un hecho grave en donde le causa gracia a la operadora, que no si la traslada, le puede costar la vida. Me parece que no es para reírse”.

“Lo lastimó con los brackets… ¿a vos eso no te causa dolor? ¿o vos tenes una de madera? Digo… ¿o no?”, dijo Pía. Se generó un clima de risa pero también de incomodidad y el conductor no se calló nada “mantengamos… Pia… pará un poco, estamos hablando de un accidente entre dos personas que en el contexto de su intimidad tuvieron que dar a conocer algo que era una emergencia” “no se si estaba sola o no la chica, si se lo hizo repetir, insisto… esto no es un hecho para reírse”.