Robertito se encontró con su agresor, que le daría "una abrazo"

Robertito Funes Ugarte se encontró cara a cara con Diego Bussollini, el hombre que lo agredió cuando estaba dando un móvil, y protagonizó un momento televisivo ejemplar. "El Tano Justiciero", apodo que le puso Beto Casella, le pidió disculpas, el periodista se las aceptó y Bussollini le expresó que quedó en deuda con él.

Vale recordar que Robertito se mostró muy dolido por lo ocurrido y que se quebró al aire al ver las imágenes de lo sucedido.

"Gracias por venir, esto demuestra tu humildad. Estoy muy angustiado, primero porque te falté el respeto a vos porque sos un tipo bárbaro, te lo quiero decir en la cara. Te pido perdón. Lo hago de corazón", comenzó diciéndole Bussollini casi sin dejarlo hablar de la culpa que tenía. "Yo te herí a vos, Robertito. Te daría un abrazo", continuó.

Cuando Funes le preguntó por qué reaccionó así en el móvil, insultándolo a él y al canal, el otro contestó: "Eso no se justifica con nada, ni a vos ni a nadie. Menos a vos. Yo estoy muy nervioso, todos estos meses. Estoy sin trabajo. No justifico, porque si cada uno que está así se la va a agarrar con el otro...".

El hombre siguió lamentándose por lo ocurrido y aclarando que él no es así. "Yo no soy ni facho, ni tengo guita, no estoy de acuerdo con los anticuarentena ni con desestabilizar a Alberto. Todos confiamos que él iba a ser el nexo entre Cristina y Macri. Basta de pelearnos y basta de grietas", comentó para impacto del cronista.