Charlotte Caniggia durísima y sin filtro contra Yanina Latorre: "¡Es una vieja loca!"

Temida por muchos, pero no por todos. Ya se sabe que enfrentarse a Yanina Latorre puede ser tremendo. Pero algunas personas del ambiente artístico no se achican, como es el caso de Charlotte Caniggia.



Durante La previa del Cantando 2020 hablaron del feroz cruce que la panelista de LAM y la participante del Cantando, Charlotte Caniggia.



En el programa mostraron un informe con los diferentes chispazos que la mediática y la panelista mantuvieron a lo largo de estos últimos días.



“Yo no soy una persona rencorosa y no tengo odio”, dijo Charlotte Caniggia cuando llegó la respuesta de Yanina. “Abandonaste casi un programa por mi y yo no quería que lo abandones” respondió con ironía.



Ante la pelea sobre si Charlotte es buena o no como panelista, la mediática respondió contundente: