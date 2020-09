Susana Giménez viajó nuevamente a Uruguay: ¿Se queda allá definitivamente?

Luego de 15 días en la Argentina tras cumplir con el aislamiento obligatorio como cualquier persona que ingresa al país, Susana Giménez regresó a Uruguay, y lo hizo con una gran cantidad de equipaje según informaron algunos medios nacionales.



El destino de la diva de los teléfonos es su chacra La Mary, ubicada en Punta del Este, donde la espera su hermano Patricio y sus perros, con quienes compartió su vida en los últimos meses.

A post shared by Susana Gimenez (@gimenezsuok) on Sep 13, 2020 at 8:13am PDT

View this post on Instagram



Una luxación en un codo la hizo regresar para someterse a una operación en el Sanatorio Otamendi a cargo de su médico particular, pero una vez recuperada decidió volver a Punta, sin dudarlo.



“Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes"