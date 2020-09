El gran secreto de Pamela David: "Son 20 minutos y a mí me funciona"

View this post on Instagram

Tips para incentivar la pasiou0301n. *Conservar un momento al du00eda nuestro espacio individual. *Buscar algo lu00fadico que nos conecte con nuestra pareja. *No acostarse mirando las noticias ni pelu00edculas de terror. *Recordar momentos de plenitud en la pareja que hayamos vivido. *Se viene el Slow sex.