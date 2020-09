¿Quién es Candela De Dominici?: una mujer que brilla con luz propia

Candela De Dominici es mucho más que la hermana de la reconocida actriz Eva De Dominici. Persigue sus propios sueños y ya ha cumplido otros.

Está instalada también en Estados Unidos y junto a su hermana llevan adelante un emprendimiento de moda . Además, disfruta de su carrera de modelo y de su popularidad en las redes sociales, donde cuenta con más de 200 mil seguidores.

Candela ganó reconocimiento en 2017, cuando dio una nota para la revista 'Gente'. En esa oportunidad comentó que estaba en pareja con una chica que había conocido en una aplicación de citas. Esto repercutió en sus redes y la hizo ganar nuevos seguidores (y perder algunos otros). Así lo contó la hermana de Eva De Dominici: "La conocí por Tinder a fines de 2016".

"Intercambiamos un par de likes, empezamos a hablar y a la semana nos vimos. Tres meses después (en marzo de 2017) nos pusimos de novias", había dicho la modelo. "Tiene dos años más que yo. Juega al fútbol y va a estudiar para ser contadora. Juntas disfrutamos de mirar películas y series, como ‘Stranger Things’ y ‘Orange is The New Black'".