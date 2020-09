Magalí Mora, deportada de EEUU por dos porros: mirá cómo lo justificó

Magalí Mora fue deportada de los Estados Unidos luego que se le encontaran cigarrillos de marihuana entre sus pertenencias.

La vedette contó este episodio en dialogo con Intrusos, el ciclo de las tardes de América. "Me encontraron dos porros en la cartera que no sabía que llevaba. Me quiero matar", sostuvo.

Rodrigo Lussich realizó una actuación a propósito de lo que le ocurrió a Magalí en la Florida y pusieron al aire un audio con lujo de detalles.

“Llegué al aeropuerto de Miami, en Migraciones me preguntaron cuánto tiempo me iba a quedar y les dije que iba por turismo 15 días. Me preguntaron qué llevaba y por tal motivo me retuvieron a un costado, me mandaron a un cuarto. Me sacaron el celular, me pidieron revisar las valijas y en una cartera que tenía, que nunca uso, tenía dos porrros”, detalló.

La ex de Leonardo Fariña apuntó más información: “A través de eso se armó un escándalo. Me preguntaron si llevaba drogas, si trabajaba para (los carteles de) la droga, que de dónde traía la droga. Yo les expliqué qué fue sin querer. Me interrogaron seis horas”.

También contó las peripecias legales y policiales que tuvo que sortear antes de que la manden de regreso a la Argentina.

“Viajé el lunes, llegué el martes y estuve todo el día en ese lobby y después encerrada en el cuarto del interrogatorio, que ellos dicen que no es una cárcel. Pero era como una cárcel porque estuve encerrada hasta que hubiera un vuelo para volver a Argentina, y recién salió el miércoles. Estuve encerrada desde el martes a las 17.30 hasta el miércoles a las 19.30”, contó.

En su último audio expuso como queda su situación frente a las autoridades del país del Tío Sam. “No me multaron, pero me prohibieron el ingreso a Estados Unidos por cinco años. Fue una experiencia terrible porque fue estar presa”, cerró.