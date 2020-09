La tremenda acusación contra Susana Giménez en Twitter

Susana Gímenez regresó al país en los últimos días para someterse a una intervención quirúrgica y hubo algunos usuarios de Twitter que se molestaron al considerar que para algunas cosas prefiere pasar la pandemia en Uruguay y para otras regresa al país.

"Ahí está Susana Giménez ocupando una cama en el Otamendi. Se inventó papeles uruguayos para irse, allá se cayó por la escalera y volvió para operarse. Al final era verdad eso de que es mejor quedarse en casa para no terminar ocupando una cama en un escenario en el que no sobran. ¿Si ama tanto Uruguay por qué no se opera allá?",espetó un usuario de la red mundial del pajarito.

Por su parte, hubo otro internauta que dejó un apreciación un tanto más punzante: "Termino de escuchar que Susana Giménez esta en Buenos Aires por estudios médicos. ¿Por qué no se quedo en el país ejemplo a hacerlos? Hablan mal del país que les dio todo, pero después vienen a curarse al país que no quieren. Lo único que les gusta de Uruguay es que pueden evadir y lavar plata".

La polémica está servida. En tiempos de grietas, parece que florecen por todos lados.