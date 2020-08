¿Salió a la luz el verdadera pasado de Adabel Guerrero?: mirá lo que dijo su ex

El pasado de Adabel Guerrero parece haber tenido un manto de polémica y una fuerte traición. Según contó su ex Marcelo Durán, la bailarina no habría actuado de buena fe con él.

"Quiero desenmascararla. Me traicionó. Empezó una vida nueva, eso me jodió. Me rompió un contrato. Me dejó tirado y no le importó nada. Terminé en un quirófano con una operación del corazón. Me abandonó. El diablo tenía nombre y apellido que es Adabel Guerrero", relató Durán en un medio nacional.

El director artístico resaltó que él le ayudó en el comienzo de su carrera e incluso le pagó las operaciones estéticas con la que terminó consiguiendo su actual y escultural figura.

«Vivíamos juntos y empezamos a viajar. Me fui a una gira con Panam y cuando volví me sacó todo. Me dijo que se quería separar y había algo que nos unía, el contrato, que lo rompió. Me robó, se hizo la denuncia», mencionó.