Hasta de las críticas, Lola Latorre tomó una decisión drástica: cerró la...

En el Cantando 2020 hacen cola para pegarle a Lola Latorre, en sentido figurado, claro.

Es que la pìba no tiene swing, o no tiene "calle” como dijo Nacha Guevara.

Marcela Baños, tras la interpretación de Deja de llorar, de El Polaco, escribió en su twitter, "Dónde está la cumbia".

Nacha Guevara no se ahorró críticas tampoco para Lola y su compañero, Lucas Spadafora.

Y en las redes sociales no van en zaga, y le dan como en bolsa.

Entonces la hija de Diego y Yanina Latorre tomó una drástica decisión: cerró su cuenta de twitter.

"Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas. Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero", escribió.

"Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer", concluyó.