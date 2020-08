Fuego amigo: De Brito le pegó al jurado del Cantando 2020

Ángel de Brito tiene años de experiencia en ser jurado de Showmatch. Sin embargo, ahora en el Cantando está en rol de conductor y tiene que observar desde afuera el desempeño de Nacha, Moria, Karina y Pepito.

En varias ocasiones el periodista se mostró en desacuerdo con los puntajes y devoluciones que le hacen a los participantes, y ahora tuvo duras palabras para con ellos.

"Laura es una de las que más ensaya, pero como es Laura Novoa el jurado le pone puntajes altos. ¡¿Que Pepito le ponga un 10?! Igual, tiró doscientos 10. Es como la pesada de Florencia Peña que a las actrices les ponía notas altísimas. Es injusto", expresó en LAM.

Presente en el piso, Karina Iavícoli aseguró que hay ciertos participantes a los que se los cuida más: "Hay acuerdos tácitos, no firmados en un papel, de que te puede mimar para que no se pongan mal o no se ofendan".

Igualmente, Ángel continuó con su crítica: "Si a Lizardo le ponían un 10 también era un papelón. Cantó mal y se olvidó la letra. Lizardo tendría que haber tenido un 1, de cualquiera de los jurados. Al jurado le falta criterio a la hora de puntuar... Ellos no tienen que cuidar a los participantes, no son babysitters. El concurso termina siendo injusto por culpa del jurado".