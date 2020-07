"Me busqué uno fiel, no tengo más problemas": Picante declaración de Pampita apuntando a…

La separación de Pampita de Benjamín Vicuña no fue en los mejores términos ya que la modelo aseguró desde un primer momento que él le había sido infiel nada más y nada menos que con su actual esposa, la China Suárez.



El tiempo se encargó de dejar esos momentos en el recuerdo y hoy ambos mantienen una relación cordial aunque de tanto en tanto se reaviva la polémica con alguna frase que ella lanza libremente en los medios o incluso en su propio programa Pampita Online.



Mientras tanto, Gabriel Oliveri repasó el horóscopo haciendo hincapié en el amor de las estrellas, y el columnista señaló que los nacidos bajo el signo de capricornio, como la conductora y su marido, Roberto García Moritán, son "muy fieles y responsables una vez que los conquistas por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan. Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'"



Inmediatamente, Pampita no se quedo callada y lanzó la artillería pesada afirmando las palabras de su columnista: "Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas", haciendo reír a todo el estudio con su comentario ¿dirigido directamente a su ex?